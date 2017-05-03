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Давид Вилья продлил контракт с «Нью-Йорк Сити»

Источник:  ФК «Нью-Йорк Сити»Комментарии

Испанский форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Напомним, чемпион мира и Европы перешел в «Нью-Йорк Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2014 года, заключив с американским клубом контракт на три сезона.

- Три года назад мы начали очень хороший проект, чтобы построить этот удивительный клуб, и они выбрали меня, чтобы назначить первым капитаном, чем я по-прежнему горжусь, — заявил Вилья после подписания нового контракта.

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