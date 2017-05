Давид Вилья продлил контракт с «Нью-Йорк Сити»

Испанский форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Напомним, чемпион мира и Европы перешел в «Нью-Йорк Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2014 года, заключив с американским клубом контракт на три сезона.

Delighted to announce I've signed a one-year contract extension with @NYCFC. Thank you all for your support and love! #FromDayOne pic.twitter.com/AUnRD5THL9