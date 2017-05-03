Юрий Красножан: Командная работа в обороне «Локо» компенсировала потерю Чорлуки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился впечатлениями от победы железнодорожников в финальном матче Кубка России против «Урала».

- Мне бросилось в глаза, что на протяжении всего матча, как минимум до мяча, который забил Денисов, «Локомотив» здорово сыграл без мяча, и отлично отстоял в обороне — компактно, контактно и плотно. Конечно, «Локомотиву» отсутствие Чорлуки осложнило жизнь, и это сказалось на двух поражениях в чемпионате страны — от ЦСКА и от «Рубина». Хорошо, что эти две игры было до финала Кубка, если, конечно, можно применить слово «хорошо» к поражению. Тем не менее это было определенный опыт, и тренеру удалось внести коррективы в игру команды. В игре с «Рубином» был перетасован состав, а на матч в Сочи игроки уже вышли с определенным планом. Я думаю, командная работа в обороне компенсировала отсутствие хорвата, - приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что «Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал.

При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны.