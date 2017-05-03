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Роман Павлюченко: Если бы я в Англии поступил как Ари, меня бы тут же отправили в Россию

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять нападающего «Локомотива» Ари, но, как считает футболист, бразилец все равно должен быть дисквалифицирован за драку в конце финального матча Кубка России.

- Не пожелали о сказанном? – вопрос Павлюченко.
- Может быть, не надо было такими словами все это говорить. Но суть все равно остается прежней. Понимаете, я живу в нашей стране и не могу смотреть, как человек, приехавший из Бразилии играть в футбол, начинает бить русского футболиста. Так нельзя делать.

- Как состояние Артема Фидлера, которому в потасовке попали по голове?
- У команды сегодня выходной. Пока не виделись с Артемом.

- Началось все с того, что Фернандеш оскорбил мать Фидлера?
- Не знаю, я там не был. Но ситуация, когда Ари подбежал сзади и начал бить Артема, вывела меня из себя. Это очень подлый поступок. Если бы я в Англии подобное сделал, меня бы тут же отправили в Россию. Потому что, если приезжаешь в другую страну, нужно уважать ее. Считаю, Ари нужно дисквалифицировать, чтобы он пропустил матчей 10-15.

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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