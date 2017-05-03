Роман Павлюченко: Если бы я в Англии поступил как Ари, меня бы тут же отправили в Россию

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять нападающего «Локомотива» Ари, но, как считает футболист, бразилец все равно должен быть дисквалифицирован за драку в конце финального матча Кубка России.

- Не пожелали о сказанном? – вопрос Павлюченко.

- Может быть, не надо было такими словами все это говорить. Но суть все равно остается прежней. Понимаете, я живу в нашей стране и не могу смотреть, как человек, приехавший из Бразилии играть в футбол, начинает бить русского футболиста. Так нельзя делать.

- Как состояние Артема Фидлера, которому в потасовке попали по голове?

- У команды сегодня выходной. Пока не виделись с Артемом.

- Началось все с того, что Фернандеш оскорбил мать Фидлера?

- Не знаю, я там не был. Но ситуация, когда Ари подбежал сзади и начал бить Артема, вывела меня из себя. Это очень подлый поступок. Если бы я в Англии подобное сделал, меня бы тут же отправили в Россию. Потому что, если приезжаешь в другую страну, нужно уважать ее. Считаю, Ари нужно дисквалифицировать, чтобы он пропустил матчей 10-15.