Сын Кости Цзю в мае проведет два боксерских боя

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.

На 27 мая запланирован еще один поединок 22-летнего боксера - против австралийца Уилла Парсонса.

Напомним, Цзю-младший одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно.





