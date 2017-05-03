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Сын Кости Цзю в мае проведет два боксерских боя

Источник:  ТАССКомментарии

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.

На 27 мая запланирован еще один поединок 22-летнего боксера - против австралийца Уилла Парсонса.

Напомним, Цзю-младший одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно. 



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