Никита Симонян: Перед Роналду можно только снимать шляпу

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сравнил игру форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

- Удивительно, что Роналду забил все три, он забивает почти в каждом матче. Он величайший игрок. Я как-то в беседе с (тренером) Фабио Капелло сказал: «Фабио, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Роналду - великий, а Месси - гений». А сейчас я считаю, что оба они гении. Вчерашний матч это подтвердил.

Больше ста мячей в еврокубках, ну что тут можно сказать. Игра Роналду не поддается осмыслению, человек может реализовывать моменты в каждом матче. Перед Роналду можно только снимать шляпу. Два года назад я говорил, что один - великий, другой - гений. А сегодня я говорю, что оба гении, они одинаковые, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что 32-летний португальский форвард оформил хет-трик в ворота «Атлетико» (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что Криштиану первым в истории ЛЧ оформил хет-трик в двух матчах плей-офф кряду.

Добавим, что Роналду стал первым, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов, со времен достижения Левандовски в сезоне 2012/13.