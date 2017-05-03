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«Советский спорт» предлагает читателям найти себя на нашем сайте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На сайте Советского спорта» появилась новая возможность: теперь болельщики могут найти у нас свои фото 

Перед матчем финала Кубка России по футболу в Сочи «Советский спорт» решил сделать подарок болельщикам команд-финалистов. Редакция отправила к стадиону профессионального фотографа со всем необходимым оборудованием, и любой фанат мог - совершенно бесплатно! - сфотографироваться, а потом скачать свое фото со страницы галереи на нашем сайте.

Первый опыт оказался успешным, и десятки поклонников «Урала» и «Локомотива» выстроились в очередь к нашему фотографу. В ближайшее время мы сообщим о том, на каком матче в следующий раз появятся наши фотографы.

Найди себя на матче «Урал» - «Локомотив»! (фото)


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