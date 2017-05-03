«Советский спорт» предлагает читателям найти себя на нашем сайте

На сайте Советского спорта» появилась новая возможность: теперь болельщики могут найти у нас свои фото



Перед матчем финала Кубка России по футболу в Сочи «Советский спорт» решил сделать подарок болельщикам команд-финалистов. Редакция отправила к стадиону профессионального фотографа со всем необходимым оборудованием, и любой фанат мог - совершенно бесплатно! - сфотографироваться, а потом скачать свое фото со страницы галереи на нашем сайте.

Первый опыт оказался успешным, и десятки поклонников «Урала» и «Локомотива» выстроились в очередь к нашему фотографу. В ближайшее время мы сообщим о том, на каком матче в следующий раз появятся наши фотографы.



