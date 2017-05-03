Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рядом с волгоградским аэропортом посадят лес в виде цифр 2018

Источник:  Welcome2018Комментарии

Волгоградские лесники приступили к реализации уникальной экологической акции в районе международного аэропорта - высадке 12 000 вязов в виде цифр 2018.

- Создание геоглива - фигурного узора, который можно рассмотреть с воздуха в виде цифр 2018, - это идея облкомприроды, ни в одном из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России подобного нет. Создание этого молодого леса, который будет виден всем прилетающим в Волгоград в виде цифр 2018, приурочено к Году экологии и включено в план мероприятий по подготовке и проведению матчей чемпионата мира 2018 года, - рассказал зампредседателя облкомприроды Александра Кузенко.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Нижнем Новгороде выделят 147 млн рублей на реконструкцию базы к ЧМ-2018Правительство Нижегородской области намерено выделить 147 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Локомотив», который станет базой для одной из сборных во время чемпионата мира-2018, сообщает НИА «Нижний Новгород».Виталий Мутко: Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» находится в диапазоне стоимости «Уэмбли»Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)В российской столице открылся парк, посвященный Кубку конфедераций ФИФА-2017.Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.Сборная Южной Кореи впервые пробилась в элиту мирового хоккеяМужская сборная Южной Кореи впервые завоевала право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018Футбольный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира, сообщает Welcome2018.com.Джанни Инфантино: Надеюсь, что сборная из Южной Америки выиграет чемпионат мира-2018Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2018 году чемпионом мира станет южноамериканская сборная. Напомним, что турнир пройдет в России.Главгосэкспертиза одобрила изменения в бюджете строительства стадиона на 45 тысяч мест в Нижнем НовгородеСтроительство ростовского стадиона к ЧМ-2018 близко к завершениюНа данный момент готовность строительного объекта составляет 72%. Ожидается, что стадион будет сдан к 1 ноября 2017 года.На «Екатеринбург-Арене» начали монтаж футбольного поляНа «Екатеринбург-Арене», где пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу-2018, приступили к устройству системы кондиционирования и работам по установке футбольного поля.Георгий Полтавченко: Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона «Санкт-Петербург»Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Виталий Мутко: Работы по развитию футбола много, пока от нее есть неудовлетворенностьПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о развитии российского футбола после проведения чемпионата мира-2018.Государство не будет оплачивать покупку телеправ на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с получением российскими телеканалами прав на показ матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.Виталий Мутко: Как и миллион людей, я поклонник МессиПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном непопадании на чемпионат мира-2018 сборной Аргентины, которая в отборочном раунде среди команд Южной Америки занимает пятое место, дающее право сыграть в стыковых матчах.Генсекретарь ФИФА: Наши оценки стоимости телеправ и предложения от российских каналов стоят далеко друг от другаГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о переговорах с российскими телеканалами по поводу прав на трансляции матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира.Виталий Мутко: Тему с вип-ложами на новом стадионе «Зенита» мы закрылиПрезидент РФС Виталий Мутко высказался об информации СМИ, согласно которой топ-менеджмент «Газпрома» остался недоволен вип-ложами на стадионе «Санкт-Петербург» и потребовал их перестроить.Глушаков стал официальным послом ЧМ-2018 в РоссииКапитан московского «Спартака» и полузащитник сборной России Денис Глушаков стал послом Чемпионата мира ФИФА от Ростова.Генсек ФИФА: Люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, увидят нечто потрясающееГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о ходе подготовки России к чемпионату мира 2018 года.Антураж матча в России, который выносит мозг (фото, видео)Антураж матча в России, который выносит мозг (фото, видео)На грандиозном сочинском «Фиште» сыграли матч второй лиги.
Футбол
Никита Симонян: Держите, друзья, нервы в своих руках
Хоккей
Александр Барабанов: Аппетит к победам после финала уже вернулся
Футбол
Тотти завершит карьеру игрока по окончании сезона
Футбол
Илья Геркус: Суперкубок состоится на стадионе «Локомотива», устроим им наше Черкизово
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости