Рядом с волгоградским аэропортом посадят лес в виде цифр 2018

Волгоградские лесники приступили к реализации уникальной экологической акции в районе международного аэропорта - высадке 12 000 вязов в виде цифр 2018.

- Создание геоглива - фигурного узора, который можно рассмотреть с воздуха в виде цифр 2018, - это идея облкомприроды, ни в одном из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России подобного нет. Создание этого молодого леса, который будет виден всем прилетающим в Волгоград в виде цифр 2018, приурочено к Году экологии и включено в план мероприятий по подготовке и проведению матчей чемпионата мира 2018 года, - рассказал зампредседателя облкомприроды Александра Кузенко.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.



