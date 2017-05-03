Кудрявцева в паре с Крейчиковой вышла в полуфинал турнира в Рабате
Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова обыграли российско-шведский дуэт Анна Блинкова/Корнелия Листер в четвертьфинале парных соревнований на турнире в Рабате.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 42 минуты, - 6:4, 7:6 (10:8).
В полуфинале Кудрявцева и Крейчикова встретятся с победительницами матча Габриэла Дабровски/Элисон Риске (Канада/США) - Нина Стоянович/Марина Заневская (Сербия/Бельгия).
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