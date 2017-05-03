Рой Кин: Когда «МЮ» или «Ливерпуль» празднуют попадание в первую четверку АПЛ - это позор

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает провальным выступление «МЮ» и «Ливерпуля» в текущем сезоне.

- Когда я вижу, что клубы вроде «Ливерпуля» и «МЮ» празднуют попадание в первую четверку, меня это коробит.

Думаете, «Реал» или «Барселона» отмечали бы четвертое место? Значение имеют только выигранные трофеи.



Люди говорят о попадании в топ-4 из-за финансовой составляющей, и это было бы здорово для «Лестера» – просто попасть в Лигу чемпионов. Но когда команды вроде «МЮ», «Арсенала» или «Челси» празднуют попадание в четверку - это позор, - заявил Кин.

В данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице премьер-лиги третью строчку, «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте.

