Алессандро дель Пьеро: У «Ювентуса» есть все, чтобы взять верх в противостоянии с «Монако»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов своего бывшего клуба против «Монако».

- Соперник, определенно, опасен. Если ты добрался до полуфинала, то ты без сомнений сильнее команд, которые сошли с дистанции ранее. У «Ювентуса» есть все, чтобы взять верх в этом противостоянии. Команда действует плотно, мощно и может забить в любой момент. В арсенале у «Юве» много сильных качеств и лучшая защита в Европе... как минимум одна из трех лучших, и это большое преимущество.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!



К матчам с «Монако» туринцам надо подходить уверенно и действовать с позиции силы. В нынешнем «Ювентусе» это мне нравится больше всего, наряду с командным азартом и сплоченностью. В день матча все это должно быть соединено вместе, - цитирует бывшего капитана «Юве» официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется 21:45 по московскому времени.