Тайсон Фьюри: Я побью Джошуа даже с привязанной за спиной рукой

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что ему по силам одолеть соотечественника Энтони Джошуа.

- Уверен, что могу победить Джошуа, даже если одна рука будет привязана у меня за спиной. Мне 28 лет, а не 41, как Владимиру Кличко. Сейчас в этом весе есть только он и я, - заявил Фьюри.

Напомним, в минувшую субботу Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли» нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF.



Тайсон Фьюри победил украинца по очкам осенью 2015 года и с тех пор на ринг не выходил.

