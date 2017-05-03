Трансляции The Kiev Major в Одноклассниках собрали 19 миллионов просмотров

Трансляции турнира The Kiev Major по Dota 2 в социальной сети Одноклассники собрали суммарно более 19 миллионов просмотров, из которых 68% были уникальными.



Самой большой оказалась аудитория финальных эфиров: основная и альтернативная трансляции в заключительный день турнира получили 10 миллионов просмотров. Одновременно трансляции финала смотрели до 80 тысяч человек онлайн.



Почти половина людей наблюдали за трансляцией со своих смартфонов: 45% просмотров пришлись на мобильные устройства. Чаще всего турнир смотрели люди в возрасте 26-35 лет – 34% от всей аудитории чемпионата. Среднее время просмотра составило 8 минут. Всего пользователи социальной сети увидели 13 трансляций за шесть дней.



The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов. Победителем турнира стала команда OG, которая в финале переиграла Virtus.pro со счетом 3:2.