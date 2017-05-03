Агент Жиру опроверг информацию о переговорах с «Марселем»

Агент Майкл Мануэлло, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Марсель».

«Ходят разговоры, что у Оливье были контакты с Руди Гарсией (главным тренером «Марселя — прим. ред.). Могу сказать, что это неправда. Оливье хочет помочь «Арсеналу» пропасть в Лигу чемпионов. Его будущее в команде во многом зависит от того, останется ли в ней Арсен Венгер. Когда мы будем знать это, то зададим себе вопросы, что возможно, а что — нет», - цитирует агента Foot Mercato.

Напомним, контракт Жиру с «Арсеналом» истекает в 2019 году. Перспективы дальнейшей работы Венгера в лондонском клубе, в котором он проводит уже 21-й сезон, также неопределенны из-за слабых результатов. На данный момент команда занимает в АПЛ шестое место.