Капризов и Сорокин - в числе номинантов на награду Ассоциации европейских клубов
Ассоциация европейских клубов назвала номинантов на награды Fenix Outdoor 2017 European Hockey Awards. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На награду молодому игроку года претендуют Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок ЦСКА Кирилл Капризов, новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин.
На приз в номинации «тренера года» претендуют чех Павел Гросс («Вольфсбург», Германия), финн Кари Ялонен («Берн», Швейцария), чех Филип Пешан («Били Тигржи Либерец»), швед Рогер Рённберг («Фрёлунда»), финн Юси Тапола («Таппара»).
В номинации «клуба года» представлены: «Кардифф Дэвилз» (Великобритания), «Фрёлунда» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия) и «Вена Кэпиталз» (Австрия).
Добавим, что
Сорокин провел в прошедшем сезоне 46
матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед.
Капризов
сыграл 54 матча за «Салават Юлаев»,
в которых забросил 23 шайбы и сделал 22
результативных передачи, в мае перешел
в ЦСКА. В составе сборной России Капризов
завоевал серебро молодежного чемпионата
мира 2017 года, став лучшим бомбардиром турнира.
В марте 20-летний Капризов был признан самым перспективным молодым игроком по версии The Hockey News.