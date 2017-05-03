Капризов и Сорокин - в числе номинантов на награду Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов назвала номинантов на награды Fenix Outdoor 2017 European Hockey Awards. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На награду молодому игроку года претендуют Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок ЦСКА Кирилл Капризов, новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

На приз в номинации «тренера года» претендуют чех Павел Гросс («Вольфсбург», Германия), финн Кари Ялонен («Берн», Швейцария), чех Филип Пешан («Били Тигржи Либерец»), швед Рогер Рённберг («Фрёлунда»), финн Юси Тапола («Таппара»).

В номинации «клуба года» представлены: «Кардифф Дэвилз» (Великобритания), «Фрёлунда» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия) и «Вена Кэпиталз» (Австрия).

Добавим, что Сорокин провел в прошедшем сезоне 46 матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед.



Капризов сыграл 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативных передачи, в мае перешел в ЦСКА. В составе сборной России Капризов завоевал серебро молодежного чемпионата мира 2017 года, став лучшим бомбардиром турнира.



В марте 20-летний Капризов был признан самым перспективным молодым игроком по версии The Hockey News.