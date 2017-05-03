Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом четвертого матча серии с «Питтсбургом»
Будущей ночью «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Букмекеры полагают, что шансы команд примерно равны, и все же гости являются фаворитами. На победу «Кэпиталз» можно поставить с коэффициентом 2,40. Котировки на победу «Питтсбурга» - 2,65. На ничью в основное время - 3,75.
Напомним, после трех игр счет в серии 2-1 в пользу «Пингвинов».
Предстоящую встречу из-за сотрясения пропустит капитан «Питтсбурга», двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби.
Матч
Место и дата
04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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