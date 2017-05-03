«Урал» – «Локомотив». Фернандеш стал лучшим по ударам и обводкам
Вчера в финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» – 2:0.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал полузащитник «Локомотива» Фернандеш – 7 ударов. Также он совершил наибольшее количество обводок – 12. Больше всех передач сделал Игорь Денисов – 69 (точность – 93%). А передач в штрафной площади – Миранчук – 3 (33%). Лучшим в отборах был Игнатьев – 5. А самым активным в единоборствах – Тарасов – 45 (выиграл – 44%).
Усиление для «Спартака», «Зенита» и всех остальных. Кто тащит «Локомотив»
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция