Джозеф Паркер нацелился на бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер намерен сразиться с обладателем поясов WBA и IBF британцем Энтони Джошуа.

По словам британского промоутера Эдди Хирна, Паркер намерен до конца 2017 года провести поединок в Великобритании. И один из его наиболее вероятных соперников - именно Джошуа.



Напомним, в минувшую субботу на стадионе «Уэмбли» Энтони нокаутировал в 11-м раунде Владимира Кличко.

- Джошуа - именно тот человек, которого я хочу побить. Мне нужно спокойно обдумать, когда выйти с ним на ринг, - заявил Паркер.

Напомним, 6 мая Джозеф Паркер будет защищать свой титул в поединке с румынским тяжеловесом Разваном Кожану.







