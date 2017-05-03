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Юрий Красножан: Старт карьеры у Миранчука великолепный

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан поделился мнением о перспективах полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

- Парень талантливый, и у него есть все данные для еще большего роста. Все будет зависеть от него самого и его окружения. Его гол был на исполнение, и он отлично сыграл. Старт карьеры у Миранчука великолепный, - передает слова специалиста «Газета.Ru».

В текущем сезоне чемпионата России Миранчук провел 25 матчей в составе «Локомотива», в которых отметился тремя голами.

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