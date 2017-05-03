Открытие киберспортивного комплекса Yota Arena состоится 19 мая

Пресс-служба ESForce Holding сообщила, что официальное открытие киберспортивного развлекательного комплекса Yota Arena состоится 19 мая.



Yota Arena создана как современное многофункциональное место отдыха и является одной из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров и профильных игровых мероприятий. На двух этажах комплекса разместились компьютерный клуб, сцена для проведения соревнований и выступления артистов, ресторан, VR-бар, караоке-зал и флагманский магазин киберспортивных товаров и атрибутики.

Каждая зона Yota Arena оформлена в стиле культовых видеоигр и оснащена по последнему слову техники. Круглосуточный компьютерный и киберспортивный клуб оборудован мощными игровыми станциями, профессиональными игровыми аксессуарами и креслами для геймеров, что дает возможность проводить в нем юношеские соревнования. Обширный холл с кафетерием служит местом организации презентаций и подготовительных собраний для юниоров киберспорта.

Второй этаж комплекса дает возможность проведения турниров, обозреваемых на одном из самых больших экранов города. Презентации, выступления звезд эстрады и разнообразная кухня ждут гостей. Посетители смогут увидеть презентации новых игр, стать зрителями крупнейших турниров или принять в них участие. Во время мастер-классов гости комплекса получат возможность встретиться с известными стримерами и получить совет от лучших киберспортсменов мира.

Отдельный VIP-кабинет, соединенный с зоной отдыха звезд, тренировочным центром и сценой, позволит с комфортом провести мероприятие, караоке-бар даст возможность насладиться музыкой. В караоке-зале установлена система Evolution Pro II, которая обладает целым рядом эффектов для обработки голоса, обеспечивающих объемное звучание. В удобных песенниках на планшетах гости караоке-клуба найдут тысячи популярных композиций.





Киберспортивный развлекательный комплекс Yota Arena расположен по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 27к1.

