Открытие киберспортивного комплекса Yota Arena состоится 19 мая

Трансляции The Kiev Major в Одноклассниках собрали 19 миллионов просмотров Трансляции турнира The Kiev Major по Dota 2 в социальной сети Одноклассники собрали суммарно более 19 миллионов просмотров, из которых 68% были уникальными.

Let's Do It прошла в закрытую европейскую квалификацию к EPICENTER: Moscow Польский коллектив Let's Do It выиграл открытую европейскую квалификацию к турниру EPICENTER: Moscow.