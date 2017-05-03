Поль Лирола: «Ювентус» способен остановить «Реал» в Лиге чемпионов

19-летний защитник «Сассуоло» Поль Лирола уверен в том, что «Ювентусу» по силам выиграть Лигу чемпионов-2016/17.

- Еще перед первой игрой «Ювентуса» в «Барселоной» я говорил о том, что туринцы пройдут дальше. Потом я был уверен, что «Юве» отстоит добытое преимущество на «Камп Ноу».

Теперь я считаю, что команда сможет одолеть «Монако» в полуфинале и выйти в финал, где она сразится с мадридским «Реалом». Исход этого матча способны будут решить лидеры атакующей линии клуба: Дибала, Манджукич, Игуаин и Куадрадо. А защита бьянконери просто феноменальна, - заявил Лирола.

Напомним, матч «Монако» - «Ювентус» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

Поль Лирола - воспитанник «Эспаньола». Права на игрока ныне принадлежат «Ювентусу», он играет за «Сассуоло» на правах аренды.





