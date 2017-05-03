Лучший бомбардир чемпионата Нигерии может продолжить карьеру в России

Нападающий нигерийского клуба МФМ Стивен Одей может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом информирует портал Voetbalzone.

Как сообщается, интерес к 19-летнему форварду проявляют сразу несколько европейских клубов, среди которых числятся «Краснодар», «Ростов», «Копенгаген», АИК, «Гент» и «Селтик». Шотландский клуб уже приглашал нападающего на просмотр.

Добавим, что Одей в текущем сезоне забил 14 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии.