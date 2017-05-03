«Аякс» и «Лион» объявили стартовые составы на полуфинальный матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Лиона» на первый полуфинальный матч Лиги Европы.
«Аякс»: Андре Онана, Кенни Тете, Джайро Ридевалд, Давинсон Санчес, Бертран Траоре, Дави Классен (К), Амин Юнес, Лассе Шене, Хаким Зиеш, Каспер Дольберг, Маттейс де Лихт.
Deze mannen moeten vanavond de eerste stap richting Stockholm zetten! ⚪️🔴⚪️#UEL #ajalyo #wijzijnajax pic.twitter.com/BhCS9tCpuE— AFC Ajax (@AFCAjax) 3 мая 2017 г.
«Лион»: Антони Лопеш, Николя Нкулу, Муктар Дьяхаби, Корентен Толиссо, Кристоф Жалле, Жереми Морель, Набиль Фекир, Максим Гоналон (К), Максвель Корне, Матье Вальбуэна, Люка Тусар.
#AjaxOL, la compo !! #teamOL 🔴🔵 pic.twitter.com/KqeJrBgPKD— Olympique Lyonnais (@OL) 3 мая 2017 г.
Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Амстердам Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени.
Матч
Состав
Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес, Классен, Дольберг, Траоре, Зиеш, Шоне
Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле, Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Корне, Фекир
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
03 мая 19:45, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция