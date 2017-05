IBF настаивает на проведении поединка Джошуа - Пулев

Международная боксерская федерация (IBF) планирует организовать поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.

До конца текущей недели IBF отправит обоим боксерам письмо с требованием начать переговоры.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev Set To Be Ordered, Says IBF https://t.co/52Jt8yzxxy #boxing pic.twitter.com/b9GIGp5Ljx