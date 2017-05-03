IBF настаивает на проведении поединка Джошуа - Пулев
Международная боксерская федерация (IBF) планирует организовать поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.
До конца текущей недели IBF отправит обоим боксерам письмо с требованием начать переговоры.
Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev Set To Be Ordered, Says IBF https://t.co/52Jt8yzxxy #boxing pic.twitter.com/b9GIGp5Ljx— BoxingScene.com (@boxingscene) 3 мая 2017 г.
Напомним, в минувшую субботу на стадионе «Уэмбли» Энтони нокаутировал в 11-м раунде Владимира Кличко.
28 апреля Пулев единогласным решением судей победил американца Кевина Джонсона. Единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел от Кличко-младшего в 2014 году.
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