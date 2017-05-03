Эдвин ван дер Сар: Если «Аякс» окажется в финале - это будет фантастика

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Лиги Европы против «Лиона».

- Наша цель - выйти на уровень Лиги чемпионов. Мы пробовали это сделать несколько раз, но терпели неудачу. Возможно, у нас получиться добиться успеха в Лиге Европы. Было бы здорово снова взять трофей на евроарене спустя четверть века. Если окажемся в финале - это будет фантастика. Но для этого нужно одолеть «Лион», - приводит слова ван дер Сара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч ½ финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Лионом» пройдет в среду, 3 мая, в Амстердаме. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.