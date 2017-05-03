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Эдвин ван дер Сар: Если «Аякс» окажется в финале - это будет фантастика

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Лиги Европы против «Лиона».

- Наша цель - выйти на уровень Лиги чемпионов. Мы пробовали это сделать несколько раз, но терпели неудачу. Возможно, у нас получиться добиться успеха в Лиге Европы. Было бы здорово снова взять трофей на евроарене спустя четверть века. Если окажемся в финале - это будет фантастика. Но для этого нужно одолеть «Лион», - приводит слова ван дер Сара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч ½ финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Лионом» пройдет в среду, 3 мая, в Амстердаме. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

Матч

Аякс - Лион - 0:0

1-й тайм

Состав

Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес, Классен, Дольберг, Траоре, Зиеш, Шоне

Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле, Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Корне, Фекир

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

03 мая 19:45, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

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