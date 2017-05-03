Сегодня самарским «Крыльям Советов» исполнилось 75 лет

3 мая 1942 года на куйбышевском стадионе «Локомотив» состоялся историческая встреча по футболу между сборными оборонных предприятий авиапрома, эвакуированных в Куйбышев и железнодорожниками. Тот матч считается первой игрой в истории команды «Крылья Советов». Свое название команда авиаторов получила после именного этого памятного матча, кстати, проигранного 3:5. Сегодня самарские «Крылышки» отмечают свой 75-летний юбилей.

Традиционный ретро-матч пройдет 7 мая на том же стадионе «Локомотив», а сегодня череда юбилейных торжеств началась с самого утра. Сначала в музее «Самара космическая» состоялась презентация уникальных почтовых марок с изображением ветеранов - легенд футбольного клуба «Крылья Советов». Гашение марок, выпущенных специально к 75-летию команды, проводилось специальным штемпелем. Марки будут выпущены в Молдовии и скоро будут в продаже. В блоках 24 марки с изображением 20 ветеранов и игроков «Крыльев» – некоторые из них присутствовали и на гашении. Кстати,»Крылья Советов» стали первым российским футбольным клубом, запустившим свою серию марок.

Затем ветераны отправились на строительство новой футбольной «Самара Арены», где осмотрели ход подготовки ее к чемпионату мира и остались довольными увиденным.



- Грандиозное сооружение поражает своим размахом и величием, - рассказал корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову рекордсмен по количеству матчей (413), сыгранных за «Крылья», Валерьян Панфилов. – Это будет великолепный стадион – сказка, стадион - мечта, украшение волжского города и его визитная карточка. Мечтаю в будущем сыграть со своими друзьями - ветеранами на зеленом газоне «Самара Арены» и хоть как-то прикоснуться к грядущему мундиалю.

На сегодняшний день в сегменты оригинальной крыши арены, напоминающей космический болид, уложены 58 огромных железных консолей, а всего их будет 92. Готовность стадиона строители оценивают чуть выше 50 процентов.

После шикарной фотосессии на верхнем ярусе арены, ветераны «Крыльев» спустились вниз и приняли участие в товарищеском матче с футболистами – строителями на песчаной площадке у главного входа на арену. Гости подтвердили свой высокий класс, обыграв в десятиминутном поединке любителей со счетом 3:0. Причем, ветераны вышли на поле в ретро-футболках, выполненных в стилистике сороковых годов прошлого столетия, специально к юбилею.

После игры строителям был вручен мяч с автографами легенд клуба и афиша предстоящего домашнего матча с «Зенитом». 13 мая болельщиков на стадионе «Металлург» будет развлекать группа Сергея Шнура «Ленинград». Откроет матч парад ветеранов «Крыльев Советов».

Справка «Советского спорта»



Именно в лихую военную пору - 3 мая 1942 года - состоялось рождение будущих «Крыльев Советов» - команды, сформированной из футболистов эвакуированных в наш город авиационных предприятий. Команда авиаторов встретилась с командой железнодорожников. Это матч стал кульминацией большого городского спортивного праздника, состоявшегося на стадионе в тот день. Ярким островком будущей мирной жизни.

Кто мог тогда представить, что матч «команды железнодорожников Иванова» против «команды авиастроителей Михеева» войдет в историю губернского футбола, как дата рождения будущей команды мастеров «Крылья Советов». Иванов и Михеев – это фамилии капитанов команд. Только в 1945 году «команду Михеева» рассекретили и назвали ее командой не просто авиастроителей, а «Крылья Советов» - в честь ведомственного спортивного общества.



