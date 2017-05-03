Максим Гоналон: Полуфинал еврокубков - это большое достижение для «Лиона»

Капитан «Лиона» Максим Гоналон поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги Европы против «Аякса».

- Полуфинал еврокубков - это большое достижение. В своем первом сезоне в «Лионе» у меня был опыт игры в полуфинале. Тогда в Лиге чемпионов мы играли с «Баварией». Я сказал партнерам по команде, что нам нельзя расслабляться и терять хладнокровие. Подобное не происходит каждый сезон. Нужно быть готовым к тому, что мы поднимем трофей над головой. Мы должны сделать это вместе и войти в историю «Лиона», - приводит слова ван дер Сара официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч ½ финала Лиги Европы пройдет в среду, 3 мая, в Амстердаме. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.