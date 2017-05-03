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«Рома» планирует продлить контракт с де Росси

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Рома» попытается заключить новый контракт с центральным полузащитником Даниеле Де Росси.

- Желания и интересы обеих сторон обоюдны, мы хотим продолжить сотрудничество и приложим все силы, чтобы прийти к соглашению. Де Росси - фантастический игрок, и мы постараемся достичь нашей цели, — заявил новый спортивный директор римлян Мончи.

Даниеле Де Росси защищает цвета «Ромы» с 2002 года. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира-2006.


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