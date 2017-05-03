Виталий Мутко: Тема судей? Надо писать о футболе, об успехах футболистов

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал одну из самых горячих тем в российском футболе – работу судей на последних матчах РФПЛ.

- Не знаю, почему тема судей так велика. Мне кажется, мы преувеличиваем роль судей. Вам, журналистам, надо писать об игре. Надо говорить об игре, об успехах ребят. А у нас каждый матч заканчивается негативом. Давайте возвращаться к футболу.

Не вижу огромных проблем в российском судействе. У нас есть программа развития судей, мы начнем последовательно ее реализовывать. Мы попросим коллег из DFB помочь нам во время сборов своими специалистами, в проведении семинаров. Но, повторюсь, в целом, глобальных проблем я не вижу. Послушайте, у нас 9 арбитров ФИФА, до конца чемпионата России осталось четыре тура. Надеюсь, что все пройдет на высоком уровне. Последние матчи арбитры судят достаточно ответственно. Поймите, судью ведь надо найти, обучить, закрепить в футболе. Если бы занимались этими проблемами ранее, имели бы больше успеха, как в Германии, - заявил Мутко.