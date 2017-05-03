Кириленко и Яо Мин избраны в центральное бюро ФИБА
Президент РФБ Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Всего Центральное Бюро ФИБА пополнилось пятью новыми представителями. Помимо Кириленко, в его состав вошли бывший центровой «Хьюстона» Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член Бюро ФИБА-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).
На заседании обсуждались и ряд других вопросов. Самым важным из них стало определение хозяев чемпионатов мира 2018 года среди команд U17. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской – в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически