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Кириленко и Яо Мин избраны в центральное бюро ФИБА

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Всего Центральное Бюро ФИБА пополнилось пятью новыми представителями. Помимо Кириленко, в его состав вошли бывший центровой «Хьюстона» Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член Бюро ФИБА-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

На заседании обсуждались и ряд других вопросов. Самым важным из них стало определение хозяев чемпионатов мира 2018 года среди команд U17. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской – в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.

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