Кириленко и Яо Мин избраны в центральное бюро ФИБА

Сергей Карасев: Нам будет трудно сделать как в НБА, но хотя бы маленькие шажки делаем

Защитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал, скучает ли он по каким-то моментам из НБА, где баскетболист провел три сезона, выступая за «Кливленд» и «Бруклин».