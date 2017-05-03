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Виталий Мутко: после Кубка конфедераций останется система видеофиксации голов, и мы ею воспользуемся

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах РФПЛ воспользоваться всеми техническими устройствами на четырех стадионах, проводящих Кубок конфедераций.

- РФПЛ официально обратилась с официальным запросом получить разрешение. Это ведь еще и экономический вопрос. Одна система, на один стадион, стоит 1,2 миллиона долларов, а ее годовая эксплуатация обойдется в 100 тысяч. Когда все делают заявления, то все должны понимать, что эту систему нужно приобрести и эксплуатировать. В этом плане лига должна определиться с таком темой.

- И что она планирует?
- Мы планируем оставить систему взятия ворот на четырех стадионах после проведения КК и попробовать поэксплуатировать ее в течение сезона. Сейчас такие переговоры с ФИФА идут.

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