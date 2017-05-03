Президент «Реала» вручил Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов за клуб
Президент «Реала» Флорентино Перес вручил нападающему Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов в составе мадридской команды.
👕4️⃣0️⃣0️⃣ #HalaMadrid— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 3 мая 2017 г.
Florentino Pérez entregó una camiseta a @Cristiano por sus 400 G⚽️LES en el #RealMadrid.
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- Матч с «Атлетико» был полон эмоций. Команда провела потрясающий матч, а три забитых мяча сделали вечер незабываемым. После этой победы «Реал» стал на шаг ближе к финалу Лиги чемпионов в Кардифе, - передает слова Роналду пресс-служба «Реала».
Напомним, что в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0) Роналду оформил хет-трик и довел число голов за «Реал» до 400 и остается лучшим бомбардиром в истории клуба.
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