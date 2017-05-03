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Президент «Реала» вручил Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов за клуб

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес вручил нападающему Криштиану Роналду памятную футболку в честь 400 голов в составе мадридской команды.

- Матч с «Атлетико» был полон эмоций. Команда провела потрясающий матч, а три забитых мяча сделали вечер незабываемым. После этой победы «Реал» стал на шаг ближе к финалу Лиги чемпионов в Кардифе, - передает слова Роналду пресс-служба «Реала».

Напомним, что в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0) Роналду оформил хет-трик и довел число голов за «Реал» до 400 и остается лучшим бомбардиром в истории клуба.

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