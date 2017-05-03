Экс-форвард «Анахайма» подписал контракт с «Сочи»

Экс-форвард «Анахайма» канадец Райан Гарбатт заключил однолетнее соглашение с хоккейным клубом «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте российского хоккейного клуба.

31-летний центральный нападающий провел 305 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс» и набрал 87 (39+48) очков. В активе канадца 39 заброшенных шайб и 48 результативных передач, к которым он добавил 4 гола в 13-ти играх Кубка Стэнли.

⚡ Канадец Райан Гарбатт, имеющий большой опыт игры в НХЛ, будет защищать цвета "Сочи"!



Подробности: https://t.co/9gKgejhN39 pic.twitter.com/q9egVoual7 — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) 3 мая 2017 г.

В сезоне 2016/17 Гарбатт отыграл 27 матчей в НХЛ за «Дакс», набрав 3 (2+1) очка.