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Экс-форвард «Анахайма» подписал контракт с «Сочи»

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Экс-форвард «Анахайма» канадец Райан Гарбатт заключил однолетнее соглашение с хоккейным клубом «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте российского хоккейного клуба.

31-летний центральный нападающий провел 305 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс» и набрал 87 (39+48) очков. В активе канадца 39 заброшенных шайб и 48 результативных передач, к которым он добавил 4 гола в 13-ти играх Кубка Стэнли.

В сезоне 2016/17 Гарбатт отыграл 27 матчей в НХЛ за «Дакс», набрав 3 (2+1) очка.

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