Алонсо выполнил программу новичка и получил допуск до «500 миль Индианаполиса»

Испанский автогонщик, двукратный чемпион в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо выполнил обязательную программу новичка на тестах «500 миль Индианаполиса» и теперь допущен до участия в гонке.

Как сообщает Autospor, пилоты, пожелавшие участвовать в «500 миль Индианаполиса», должны обязательно преодолеть несколько отрезков дистанции с назначенной средней скоростью. Это условие и является допуском к гонкам.

Задачей Алонсо было проехать 10 кругов со скоростью 205-210 миль в час, 15 кругов со скоростью 210-215 миль в час и еще 15 кругов со скоростью 215-220 миль в час. Испанец справился с этой задачей за 51 круг.

Алонсо 28 мая выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Вместо Алонсо в Монако на старт выйдет британец Дженсон Баттон.