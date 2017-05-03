M-1 Challenge 77. Артур Лемос сразится против Раула Тутараули

19 мая в Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. Одним из боев главного карда станет поединок между чемпионом International Pro Combat Артуром Лемосом (Португалия, 8-2) и чемпионом мира по кикбоксингу и кудо Раулом Тутараули (Грузия, 8-3).

Несмотря на то, что Артур Лемос является чемпионом своей страны по джиу-джитсу, этот боец предпочитает вести бой в стойке и половину своих побед одержал нокаутами. Хороший ударник и техничный борец – Лемос сочетает в себе все качества по-настоящему универсального и атакующего бойца. Также на его счету чемпионский пояс организации International Pro Combat.

Раул Тутараули уже давно завоевал среди российских зрителей огромную популярность за свои искрометные поединки, яростный стиль ведения боя и мощные нокауты. Раул сокрушил практически всех своих соперников, выступая в рейдже M-1 Challenge и единственной преградой на его пути стал Дамир Исмагулов . После того поражения грузинский боец уже одержал две победы в своем стиле, брутально финишировав оппонентов. Помимо выступлений в профессиональном MMA, Раул имеет целую россыпь чемпионских титулов в любительских смешанных единоборствах, кудо и кикбоксинге.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6



(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0



(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3



(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1



(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3.