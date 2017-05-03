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Денис Мацуев: У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом

Источник:  ТАССКомментарии

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», рассказал, что не сомневается в том, что красно-белые станут чемпионами в текущем сезоне.

- У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной «спартаковкой», и это стиль моей жизни. «Спартак» - это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.

У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл «Спартак», мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за «Спартак», ведь 15 лет мы не выигрывали - не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас, - передает слова Мацуева ТАСС.

Напомним, что после 26-ти туров чемпионата России «Спартак», набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице РФПЛ.

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