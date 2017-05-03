КХЛ: Документы о финансовых гарантиях 16 из 29 клубов отвечают регламенту

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), участвовавшие в сезоне-2016/17, предоставили информацию о финансовых гарантиях на следующий соревновательный год, но требованиям регламента соответствуют пока документы 16 клубов.

«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18. Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ совет директоров лиги определит и утвердит полный состав участников следующего чемпионата КХЛ», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Ранее российские СМИ сообщали, что новокузнецкий «Металлург» и «Югра» из Ханты-Мансийска могут покинуть КХЛ, однако позднее представители клубов опровергли данные слухи. При этом президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что допускает сокращение числа клубов лиги в грядущем сезоне.