КХЛ: Документы о финансовых гарантиях 16 из 29 клубов отвечают регламенту
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), участвовавшие в
сезоне-2016/17, предоставили информацию о финансовых гарантиях на следующий
соревновательный год, но требованиям регламента соответствуют пока документы 16
клубов.
«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ-2016/17, предоставили
финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о
финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента
КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на
основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет
вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18. Согласно статье 8
спортивного регламента КХЛ совет директоров лиги определит и утвердит полный
состав участников следующего чемпионата КХЛ», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.
Ранее российские СМИ сообщали, что новокузнецкий «Металлург» и «Югра» из
Ханты-Мансийска могут покинуть КХЛ, однако позднее представители клубов
опровергли данные слухи. При этом президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что
допускает сокращение числа клубов лиги в грядущем сезоне.