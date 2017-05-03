Массимилиано Аллегри: Надеюсь, станем первой командой, обыгравшей «Монако» на его поле в этом сезоне Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако».

- Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Он показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад. Сейчас это ярко выраженная атакующая команда. «Монако» много забивает, особенно на последних минутах. Надо провести два отменных матча, - приводит слова наставника «Юве» официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!



Встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче «Реал» добился крупной победы – 3:0.



Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

