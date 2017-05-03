Массимилиано Аллегри: Надеюсь, станем первой командой, обыгравшей «Монако» на его поле в этом сезоне Лиги чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако».
- Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Он показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад. Сейчас это ярко выраженная атакующая команда. «Монако» много забивает, особенно на последних минутах. Надо провести два отменных матча, - приводит слова наставника «Юве» официальный сайт УЕФА.
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Встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется 21:45 по московскому времени.
Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Дирар, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция