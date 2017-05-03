Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Амкаром»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Амкаром» (1:0).
По мнению болельщиков «Ростова», лучшим стал вратарь Никита Медведев.
Напомним, что Медведев не пропускает в чемпионате России уже 952 минуты подряд, что является абсолютным рекордом.
В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» в гостях сыграет со «Арсеналом» , Матч состоится 6 мая, в 16:30.
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