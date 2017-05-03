Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателям KDA и GPM на The Kiev Major

Портал компании redbull.com опубликовал инфографику прошедшего турнира The Kiev Major по Dota 2.



Игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев стал лучшим по показателям KDA (Убийства/Смерти/Ассисты) и GPM (заработанное золото в минуту), а Клемент «Puppey» Иванов из Team Secret является лучшим по количеству ассистов.

The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов. Победителем турнира стала команда OG, которая в финале переиграла Virtus.pro со счетом 3:2.

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