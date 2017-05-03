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Парубец подписала новый контракт с «Уралочкой»

Источник:  ВК «Уралочка»Комментарии

Чемпионка Европы в составе сборной России доигровщица Ксения Парубец (Ильченко) подписала новый контракт с «Уралочкой-НТМК», сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Новое соглашение с 22-летней волейболисткой рассчитано на пять лет. Напомним, что Парубец стала самым результативным игроком завершившегося чемпионата России.

Парубец в данный момент находится в расположении сборной России и готовится к матчам квалификации чемпионата мира.

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