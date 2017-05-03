Парубец подписала новый контракт с «Уралочкой»
Чемпионка
Европы в составе сборной России доигровщица Ксения Парубец (Ильченко) подписала новый
контракт с «Уралочкой-НТМК», сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
Новое
соглашение с 22-летней волейболисткой рассчитано на пять лет. Напомним, что Парубец
стала самым результативным игроком завершившегося чемпионата России.
Парубец
в данный момент находится в расположении сборной России и готовится к матчам
квалификации чемпионата мира.
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