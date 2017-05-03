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Харийс Витолиньш: В первую игру на ЧМ пойдем в 12 нападающих и семь защитников

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что штаб национальной команды определился с заявкой на первый матч чемпионата мира против команды Швеции.

- С составом на сто процентов еще не определились. Понятно, что в первую игру пойдем в 12 нападающих и семь защитников. Три места остается свободных, поэтому решили, что начнем в режиме «19+2 вратаря», то есть внесем в заявку 21 человека. Что касается фамилий, то пока сказать не готов. Тут все смотря как пойдет, никогда не знаешь, что может случиться. Заявку сделаем утром в день игры, - передает слова Витолиньша «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Добавим, что в составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов. В заявку на турнир допускается включение 25 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.

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