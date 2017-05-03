«Монако» - «Ювентус». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Монако» и итальянского «Ювентуса» на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

С первых минут в составе «Монако» выйдут: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лемар и Мбаппе.

Основа «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Сандро, Барцальи, Манджукич, Бонуччи, Дибала и Алвес.

Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Ответный матч этих соперников состоится в Турине 9 мая.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.