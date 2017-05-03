«Монако» - «Ювентус». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Монако» и итальянского «Ювентуса» на
первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.
С первых минут в составе «Монако» выйдут: Субашич, Фабиньо, Жемерсон,
Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лемар и Мбаппе.
Основа «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Сандро,
Барцальи, Манджукич, Бонуччи, Дибала и Алвес.
Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Ответный матч этих соперников состоится в Турине 9 мая.
Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико».
В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Дирар, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция