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«Монако» - «Ювентус». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы «Монако» и итальянского «Ювентуса» на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

С первых минут в составе «Монако» выйдут: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Дирар, Фалькао, Силва, Бакайоко, Сидибе, Глик, Лемар и Мбаппе.

Основа «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Сандро, Барцальи, Манджукич, Бонуччи, Дибала и Алвес.

Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Ответный матч этих соперников состоится в Турине 9 мая.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Монако - Ювентус

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Дирар, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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