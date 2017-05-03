Роман Любимов: Лед немного странный. Когда тормозишь, можно огромный слой срезать

Нападающий сборной России Роман Любимов поделился мнением о качестве льда на главной арене чемпионата мира в Кельне.

- Лед немного странный. Не могу понять, в чем дело. Такое ощущение, что коньки в него врезаются. Не то, что тонут. Просто когда тормозишь, можно огромный слой срезать. Но в целом лед хороший, быстрый. Просто ощущения другие, может, переезд виноват. В любом случае и мы, и шведы, и все остальные будем играть на одном льду. На это не стоит никогда ничего говорить, - передает слова Любимова «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Добавим, что в составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов. В заявку на турнир допускается включение 25 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.