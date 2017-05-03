Россия проиграла Швеции и потерпела первое поражение в отборочном турнире
Сборная России
проиграла Швеции в третьем матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2018
со счетом 21:29.
Счет по таймам: 10:17; 11:12. Матч проходил в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ».
Напомним, следующий матч команда Дмитрия Торгованова
проведет 6 мая в Швеции.
Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но
могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой
одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.
На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии,
выходят две первые команды из каждой группы.
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