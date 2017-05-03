Россия проиграла Швеции и потерпела первое поражение в отборочном турнире

Сборная России проиграла Швеции в третьем матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2018 со счетом 21:29.

Счет по таймам: 10:17; 11:12. Матч проходил в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ».

Напомним, следующий матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.

Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.

На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.