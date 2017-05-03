Роман Любимов: Было бы здорово сыграть в звене с Мозякиным

Нападающий сборной России Роман Любимов рассказал, что будет здорово сыграть в одном звене с капитаном национальной команды Сергеем Мозякиным.

- Подвигались, разогнали ноги после перелета. Конечно, приятно, что я в отеле не остался, а катался с командой. Очень хочется попасть в заявку и весь турнир сыграть, но это как получится, тут у нас хорошая конкуренция. Все в тонусе, никто не расслабляется, это правильно. Да, катался сегодня с Мозякиным, было бы здорово с ним сыграть в звене, все знают, что это феноменальный игрок, - передает слова Любимова «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Добавим, что в составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов. В заявку на турнир допускается включение 25 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.