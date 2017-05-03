Россиянка Овчарова выиграла золото на ЧЕ по спортивной борьбе
Российский
борец вольного стиля Любовь Овчарова выиграла золотую медаль на чемпионате
Европы по спортивной борьбе в сербском городе Нови-Сад в категории до 60
килограммов.
В
финале Овчарова нанесла поражение Анастасии Григорьевой из Латвии. Счет 12:5.
Бронзовые
медали завоевали Татьяна Омельченко из Азербайджана и Йоханна Маттссон из
Швеции.
В
среду в весовой категории до 53 килограммов серебро выиграла россиянка. Наталья Малышева. В финале Малышева проиграла Ванессе Колодинской
из Белоруссии – 1:2.
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