Василий Уткин: «Ювентус» - тоскливая черно-белая история. Я буду болеть за «Монако»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако».

- «Ювентус» - тоскливая черно-белая история. Тоже мне яблоко или картошка. «Ювентус» созрел для победы в ЛЧ? Такой истории, какая была у «Монако», не было давно. Молодая команда, которая несет новую историю. Я хочу, чтобы новое поколение болельщиков увидело такую команду. Я буду болеть за «Монако», - приводит слова Уткина «Спорт FM».

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.