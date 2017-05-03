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Шарапова может получить wild card на Уимблдон 20 июня

Источник:  Associated PressКомментарии

Решение о том, получит ли российская теннисистка Мария Шарапова специальное приглашение (wild card) для участия в Уимблдонском теннисном турнире, будет принять организаторами соревнований 20 июня. Об этом сообщает AP.

Исполнительный директор Уимблдона Ричард Льюис уточнил, что 20 июня состоится заседание теннисного подкомитета турнира, на котором рассмотрят, какие теннисистки попадут в основную сетку.

Шарапова до крайнего срока отбора на Уимблдон намерена сыграть на двух турнирах – в Мадриде и в Риме. В случае успешной игры на этих соревнованиях Шарапова сможет улучшить свой рейтинг и самостоятельно гарантировать себе право на участие в Уимблдоне.

Отметим, что 16 мая станет известно, будет ли Шарапова участвовать в Открытом чемпионате Франции.

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