Овчарова принесла первое золото России на ЧЕ

На проходящем в Нови-Саде (Сербия) чемпионате Европы по борьбе россиянка Любовь Овчарова в финальной схватке в весе до 60 кг, победила представительницу Латвии Анастасию Григорьеву и завоевала первую золотую медаль сборной России на нынешнем чемпионате.

- Я очень счастлива, - сказала после поединка Овчарова в интервью «Советскому спорту». – Рада, что тренерский штаб доверил мне выступить на этом чемпионате. Рада, что оправдала это доверие. Рада, что не подвела тренеров и всю нашу команду.

Что скажу маме? Мама, я чемпионка!