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Овчарова принесла первое золото России на ЧЕ

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Нови-Саде (Сербия) чемпионате Европы по борьбе россиянка Любовь Овчарова в финальной схватке в весе до 60 кг, победила представительницу Латвии Анастасию Григорьеву и завоевала первую золотую медаль сборной России на нынешнем чемпионате.

- Я очень счастлива, - сказала после поединка Овчарова в интервью «Советскому спорту». – Рада, что тренерский штаб доверил мне выступить на этом чемпионате. Рада, что оправдала это доверие. Рада, что не подвела тренеров и всю нашу команду.

Что скажу маме? Мама, я чемпионка! 

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