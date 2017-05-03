Дмитрий Торгованов: Задача сборной России – попасть на Евро-2018
Главный тренер
сборной России Дмитрий Торгованов поделился мнением о поражении (21:29) от
Швеции в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.
– Мы понимали, что из-за травм пришлось вызвать игроков,
которые еще не участвовали в играх за сборную. Оправданий быть не может. Если
игрок в составе сборной – он должен доказывать. Мы проиграли старт матча:
вратарь шведов отбил много мячей, еще пропустили простые голы, которые не
должны были. Попытались догнать, но некоторые вещи не простительные: мы не
можем позволять в игре с Швецией разбрасываться шансами.
Мне больше всего обидно проиграть на «Сибур Арене», потому
что играли в моем родном городе. Мы все-таки строим новую команду. Да,
получилось вынужденное обновление – больше 70 процентов по сравнению с
чемпионатом мира. Будем дальше работать, наша задача – попасть на Евро-2018.
Мне очень нравится атмосфера на «Сибур Арене», это одна из
лучших арен в Европе. Болельщики пытались нам помочь. Обидно перед людьми: они
пришли, а мы показали не лучшую игру. Объяснение есть: несыгранность, было
всего два дня на подготовку. Но везет сильнейшим – приводит слова Торгованова
корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий
матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.
Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но
могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой
одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.
На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.
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