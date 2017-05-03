Дмитрий Торгованов: Задача сборной России – попасть на Евро-2018

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов поделился мнением о поражении (21:29) от Швеции в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.

– Мы понимали, что из-за травм пришлось вызвать игроков, которые еще не участвовали в играх за сборную. Оправданий быть не может. Если игрок в составе сборной – он должен доказывать. Мы проиграли старт матча: вратарь шведов отбил много мячей, еще пропустили простые голы, которые не должны были. Попытались догнать, но некоторые вещи не простительные: мы не можем позволять в игре с Швецией разбрасываться шансами.

Мне больше всего обидно проиграть на «Сибур Арене», потому что играли в моем родном городе. Мы все-таки строим новую команду. Да, получилось вынужденное обновление – больше 70 процентов по сравнению с чемпионатом мира. Будем дальше работать, наша задача – попасть на Евро-2018.

Мне очень нравится атмосфера на «Сибур Арене», это одна из лучших арен в Европе. Болельщики пытались нам помочь. Обидно перед людьми: они пришли, а мы показали не лучшую игру. Объяснение есть: несыгранность, было всего два дня на подготовку. Но везет сильнейшим – приводит слова Торгованова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.

Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.

На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.

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